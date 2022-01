Le Solstice Festival: un événement multiculturel à Saint-Georges

Le Solstice Festival est un nouvel événement multiculturel qui aura lieu les 10, 11 et 12 juin prochains à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

« On souhaite célébrer les différentes cultures qui sont en Beauce. On sait qu’il y a 49 nationalités en Beauce alors on essaie de leur donner un week-end pour se rencontrer, partager et avoir du plaisir », a confié Pamela Doyon, initiatrice du projet, lors d’un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le but étant de créer une rencontre entre les communautés immigrantes et les Québécois nés au Québec.

Pamela a également indiqué qu’il devrait y avoir des thématiques différentes chaque jour et une soirée avec une tête d’affiche Québécoise. On en saura plus lors de la conférence de presse sur le sujet prévue le 18 février prochain.

« On veut que ça devienne un rendez-vous incontournable d’envergure année après année en Beauce. »

Évidemment l'événement sera organisé en fonction des mesures sanitaires en vigueur le jour J.