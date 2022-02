Exposition rétro de l'artiste-peintre Yvète Faucher

La Galerie d’art de Sainte-Marie et la Ville de Sainte-Marie-de-Beauce présentent, depuis le 5 février et jusqu'au 3 avril, une exposition rétrospective de 50 ans de peinture, de l’artiste-peintre mariveraine Yvète Faucher.

Cette exposition contient trentaine-sept oeuvres, réalisées depuis 1970. En primeur, l’artiste dévoile aussi six sculptures en bois, stéatite et cire.

Mme Faucher a mené sa carrière d’enseignante en arts plastiques auprès d'élèves du primaire à Sainte-Marie. Elle détient deux certificats universitaires en Beaux-arts et un en Arts visuels. Elle a participé à de nombreuses expositions solos et collectives au Québec et au Nouveau-Brunswick. Elle a pris part à trois œuvres collectives publiques à Sainte-Marie.

Elle s’exprime de façon abstraite, avec parfois ajout d’une symbolique figurative, avec comme médium l’acrylique.

Inspirée de sa campagne natale et ses saisons, de chants mélodieux et airs musicaux, de souvenirs sensoriels d’innombrables voyages dans le monde, l’œuvre de l’artiste-peintre Yvète Faucher représente un véritable hymne à la vie. Ses œuvres, gestuelles et aux couleurs vives, sont empreintes de légèreté et de rythme, et qui, par choix, expriment principalement la joie.

L'expo à la Galerie d'art de Sainte-Marie se poursuit jusqu'au 3 avril.