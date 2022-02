Un nouveau titre et bientôt un album pour Chloé Doyon

Voir la galerie de photos

La chanteuse Chloé Doyon, originaire de Saint-Georges, sort aujourd’hui son nouveau titre Quiero ton corps, extrait de son tout premier album prévu pour bientôt.

Cette chanson au rythme pop et reggaeton, elle l’a écrite l’été dernier en s’inspirant de son environnement, de la musique qu’elle écoute, d’amis espagnols, mais aussi de son amoureux.

C’est de lui qu’elle a trouvé les mots à mettre sur le son créé par le duo de réalisateur électronique, DJ UNPIER, avec l’aide du jeune auteur montréalais, Idir Gamouri. « C’est un mélange de tout ce que j’aime », a-t-elle expliqué lors d’un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le vidéoclip, qui accompagne cette sortie, sera disponible sur YouTube pour la Saint-Valentin, ce lundi 14 février. Il a été tourné chez elle dans son appartement avec des lumières et un peu de danse. « C’est moi seule qui raconte un peu l’histoire de ma chanson avec des plans différents. C’est très Saint-Valentin. »

Quiero ton corps, comme l’ensemble de son premier album, est une coproduction de Chloé, artiste indépendante, et la nouvelle étiquette innovante, Bienvenue Records.

Et oui vous avez bien lu, la jeune auteure-compositrice-interprète sortira au début de l’été son tout premier album complet. Aux influences hip-hop, pop et électro, cette œuvre musicale, entièrement francophone, sera ponctuée de collaborations surprises avec des rappeurs.

D’ici là, chaque mois une nouvelle chanson sera publiée par l’artiste et chacune d’elle est disponible au fur et à mesure sur toutes les plateformes légales telles que Spotify, iTunes, Apple music et Amazon music.

Rappelons que son dernier projet de sortie musicale remonte à l’été 2020, avec les rappeurs Jo&Lazy, pour la chanson et vidéo clip Incendiaire. « Ce projet m’a vraiment donné envie de faire des vidéos pour mes chansons. J’ai adoré travailler avec les gars et Jonathan Poirier de Prolifik Filmz, c’est lui d’ailleurs qui a fait le clip de Quiero Ton Corps », a-t-elle précisé.