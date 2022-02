Ateliers en art pour les jeunes au Moulin La Lorraine

Fidèle à sa mission artistique auprès des jeunes, le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin offrira encore cette année plusieurs activités et ateliers qui permettront de développer leurs talents et créativité.

Ces ateliers, tous conçus et animés par des artistes professionnels, feront vivre des expériences nouvelles aux petits artistes en herbe, à commencer par ceux de la relâche scolaire, qui s’annoncent des plus stimulants.

Le 10 mars, l'artiste-peintre Ghislaine Riendeau proposera une immersion dans l’univers d’un des piliers du milieu des arts visuels avec l’atelier Sur les traces de Riopelle. De façon intuitive mais aussi par l’exploration ludique de diverses techniques et matières telles que la peinture, le pochoir, le collage, l’encre ou le dessin, les jeunes réaliseront une œuvre inspirée, à la manière de Riopelle.

Le 11 mars, ce sont deux ateliers de création qu’animera l'artiste-peintre Brigitte Boutin. Avec Tourbillon d’arc-en-ciel en folie! les jeunes seront initiés à la gravure sur styromousse, une technique expérimentale qui permet la création d’estampes aux couleurs vibrantes et à l’effet WOW! Avec l’atelier Les animaux de la forêt revêtent leurs plus belles couleurs, c’est en explorant les multiples nuances tirées des couleurs primaires que les jeunes artistes en herbe réaliseront une peinture animalière aux formes géométriques et vibrantes.

Trois ateliers seront ainsi offerts lors de la relâche scolaire au Moulin La Lorraine, chacun d’eux permettant aux 8-12 ans de créer une œuvre originale et personnelle qu’ils seront fiers de rapporter à la maison.

L'inscription est de 7$ par atelier; gratuit pour un jeune dont les parents sont « Amis du Moulin ». Le coût inclut les taxes et tout le matériel. Les places étant limitées, l’inscription est requise et peut se faire dès maintenant par téléphone (418 625-4400) ou par courriel ([email protected]). L’horaire détaillé des ateliers est disponible sur le site Internet du centre d'ats.

Ces ateliers sont offerts avec la contribution de la municipalité de Lac-Etchemin et grâce à l'appui financier du Fonds Pierre-Mantha.