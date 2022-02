Yann Farley réalisera l’œuvre d’art du Centre Frameco

L’artiste Yann Farley, de Sainte-Justine, réalisera l’œuvre d’art qui sera intégrée au projet de construction du Centre Frameco à Saint Joseph-de-Beauce.

L'annonce du contrat a été faite par le maire, Serge Vachon, lors de la séance du conseil municipal lundi et confirmée par voie de communiqué de presse aujourd'hui.

L’œuvre d’art La dynamique des lieux sera installée dans le hall d’entrée du Centre Frameco et pourra être appréciée dès l’ouverture des lieux à la fin de l’été 2022. Elle présentera des dimensions de 18' X 21'.

L'oeuvre a été retenue par le comité de sélection en lien avec la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.

« Trois projets de grande qualité ont été soumis au comité, de souligner le maire Vachon. L’œuvre de M. Farley répondait très bien aux exigences du comité par son caractère polysémique et accessible mais aussi parce que celle-ci reflète l’esprit de communauté et d’équipe qui animera le Centre Frameco ».

Artiste multidisciplinaire, Yann Farley vit et travaille à Sainte-Justine dans les Etchemins. Il est diplômé d’une maîtrise interdisciplinaire en art de l'Université Laval à Québec. Depuis 1995, il a réalisé une trentaine d'expositions solos et collectives au Québec et au Canada. Il est également l’auteur de plusieurs œuvres publiques dont certaines dans le cadre du Programme d'intégration des arts à l’architecture. Yann Farley a reçu de nombreux prix et plusieurs bourses de recherche du Conseil des arts et des lettres du Québec.

« Je suis très fier de pouvoir réaliser une œuvre pour le centre Frameco, surtout que je me suis attaché à ce projet et que là je pourrai le réaliser, affirme M. Farley. Il y a des concepts d’œuvres avec lesquelles nous avons le sentiment qu’il se passe quelque chose. Je crois que ce projet fait partie de mes plus stimulants. »

Rappelons que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a obtenu une subvention de 6 533 332 $ des deux paliers de gouvernement dans le cadre du Fonds des petites collectivités.