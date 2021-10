Le nouveau centre multifonctionnel s'appellera « Frameco »

Le nouveau centre multifonctionnel de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce portera le nom de « Centre Frameco ».

La ville et l’entreprise ont pris une entente, dont les détails financiers demeureront confidentiels et elle sera d’une durée de 25 ans.

« C’est une immense fierté pour ma famille et moi d’être associées à un projet d’une telle envergure et de pouvoir annoncer que le nouveau centre multifonctionnel portera le nom de l’entreprise Frameco, souligne sa présidente, Mme Andrée Cloutier. Cela représente beaucoup à nos yeux, soit l’importance de valoriser le sport auprès des jeunes et de la population en général, dans un proche avenir ainsi que pour les générations futures. C’est aussi une belle façon pour nous de démontrer notre attachement à notre communauté. Frameco étant symbole de succès et de prospérité à Saint-Joseph, il devient alors intéressant de transposer ces valeurs dans un autre domaine. »

Le maire Gilbert est très fier qu’une entreprise joseloise, implantée dans le milieu depuis plus de 50 ans soit associée à la Ville et au nouveau centre multifonctionnel.

« Cette alliance de marque avec Frameco est une belle continuité dans la mise en place du centre multifonctionnel, souligne-t-il. Le Groupe Canam a eu le souci d’associer plusieurs fournisseurs locaux à la réalisation de ce bâtiment et le sentiment d’appartenance envers le projet est très marqué. Mme Cloutier nous a d’ailleurs fait part de sa fierté de s’impliquer financièrement dans ce projet et invite les autres entreprises intéressées à établir des alliances de marque avec la Ville de les contacter. »

Fondée en 1970 à Saint-Joseph-de-Beauce, Frameco œuvre dans la fabrication et la distribution d’essieux, de pièces de remorques et de cuves pour les transformateurs électriques. Entreprise familiale depuis 3 générations, Frameco compte aujourd’hui plus de 120 employés actifs.

Rappelons que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a obtenu une subvention de 6 533 332 $ des deux paliers de gouvernement dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la construction du Centre multifonctionnel, maintenant le Centre Frameco, et dont les travaux de construction devraient être complétés au courant de l’été 2022.