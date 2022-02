Un nouvelle série d'expositions au Centre culturel Marie-Fitzbach

À partir du 24 février, une nouvelle série d’expositions sera présentée au centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges. La thématique est que tout peut se transformer.

Ainsi, les visiteurs pourront découvrir l’évolution du vélo grâce à la collection Raymond Dutil présentée par Geneviève Dutil. Ce sont tous des vélos de l’avant-guerre.

L’exposition de Marie Montiel, « Alter Ego » s’intéresse aux ressemblances tant physiques qu’émotives entre l’homme et l’animal. Le but de l’artiste est de mettre de l’avant une vision plus égalitaire et plus respectueuse entre les deux mondes.

Patricia Gauthier de Saint-Côme-Linière est une vraie passionnée de la géologie. Elle y présente donc l’exposition « Les pierres qui parlent ».

Des sculptures qui fusionnent les caractéristiques humaines et animales construites avec des objets antiques et recyclés ont été faites par l’artiste de Sherbrooke, Branimir Misic seront présentes.

Le sculpteur autodidacte, Michel Bornais a ajouté des pièces de métal afin de former un monde animalier des plus sympathiques.

Pierre Laliberté de Lévis offre sa collection de pierres. Il décrit sa vision ainsi : « Les pierres sont comme les mots, on doit les placer dans un certain ordre pour faire du sens. Telle la poésie, les pierres parlent, chantent et élèvent l’âme et l’esprit à qui sait voir et entendre. »

Le collectif Artistes et Artisans de Beauce offre également une exposition de ses membres. Ils montrent au sein de cette exposition une réflexion singulière autour du thème de la transformation.

Mesures sanitaires

Pour assurer la sécurité des visiteurs, des mesures sanitaires sont en place dont : le port du masque obligatoire en tout temps, le lavage des mains à l’arrivée et la distanciation à respecter. Le passeport sanitaire n’est pas requis.