Une nouvelle pièce de théâtre pour la troupe du Cégep Beauce-Appalaches

La troupe de théâtre du Cégep Beauce-Appalaches présentera leur pièce annuelle le samedi 5 mars à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins.

La pièce, Dans une étable obscure, porte sur une thématique paranormale et met en scène une histoire qui touche à la fois aux codes du film d’horreur classique et au corpus légendaire québécois. Cette pièce sans entracte se veut un grand moment d’émotion intense servi par une distribution aux talents relevés.

« Je tiens à souligner mon admiration pour les comédiennes et comédiens qui ont mis tout leur talent et leur dévouement au service de cette production. J’ai la chance de côtoyer des jeunes extraordinaires qui ont savouré le privilège de créer », souligne Harold Gilbert, metteur en scène et auteur de la pièce. Très connu en Beauce, M. Gilbert a écrit et réalisé plus d’une trentaine de productions théâtrales pour la troupe L’Épisode.

La pièce permet aux 9 comédiens du Cégep de renouer physiquement avec le public pour la première fois depuis deux ans. « Nous sommes tous emballés d’enfin présenter une pièce de théâtre devant grand public. Les activités parascolaires font partie intégrante de l’expérience collégiale et favorisent une vie étudiante dynamique. Les étudiants ont la chance de se réaliser et de s’investir dans leur parcours collégial», explique Daniel Laflamme, directeur adjoint aux études, programmes et vie étudiante.

Synopsis

Au début des années soixante, six jeunes gens prennent place dans une automobile pour quitter la ville afin de se rendre au fin fond de la campagne. Arrivée dans un lugubre endroit ayant appartenu à un ancien soldat de la Deuxième Guerre mondiale, l’ambiance des lieux les amène à dévoiler certains côtés de leur personnalité, ce qui résultera en différents conflits. L’arrivée impromptue de jeunes du coin ouvrira alors la porte sur le drame qui s’est passé en ces lieux une dizaine d’années auparavant, soit l’assassinat d’un jeune garçon. Ce sera alors l’occasion de tenter une expérience paranormale dans le but de libérer l’endroit supposément hanté par le fantôme à Ozias Nadeau, dit le soldat, comme le veut la légende du coin.

Les billets pour la pièce Dans une étable obscure sont en vente en ligne sur le cegepba.qc.ca, dans la section Événements, au coût de 10 $ pour les adultes et 7 $ pour les étudiants. Ils seront également disponibles à l’entrée le soir même. Le passeport vaccinal est requis pour assister à l’événement.

Notez qu’une représentation aura également lieu le 3 mars, mais celle-ci est exclusivement réservée aux étudiants du Cégep Beauce-Appalaches.