Les oeuvres de Danielle Robinson exposées en extérieur à Saint-Joseph

La joseloise Danielle Robinson est la première artiste a présenter son travail dans le cadre de la toute première exposition extérieure d’Ensemble pour l’art d’ici, organisée par Artistes et Artisans de Beauce à Saint-Joseph-de-Beauce.

Les oeuvres ont été dévoilées au public lors d'une soirée qui s'est tenue vendredi dernier, le 25 février au Centre de ski de fond de la ville. Plus d'une centaine de personnes se sont rendues à l’activité de lancement sous le thème « soirée clair de lune aux flambeaux ». Les visiteurs sont venus admirer les oeuvres affichées en plein air, en ski de fond ou en raquettes.

L’exposition regroupe ainsi une série de montages numériques réalisés par Danielle Robinson. Ceux-ci sont exposés directement à l’extérieur, dans les sentiers situés sur la rue Ste-Christine.

« Merci pour la réalisation de cette première expo extérieure (…) Voilà une magnifique vitrine nous permettant de nous intégrer à la communauté. C’est un bonheur pour moi d’avoir été sélectionnée pour ce volet », a commenté Danielle Robinson.

Pour l’arrivée du beau temps, les œuvres seront ensuite déplacées sur la piste cyclable et il sera possible pour les visiteurs de les admirer jusqu’au 8 mai prochain.

Avec ce volet extérieur, Artistes et Artisans de Beauce se réjouit de participer à la démocratisation de l’art et de rendre plus accessible le travail des artistes d'ici à la communauté beauceronne.

Notons qu'en tout temps, il est possible pour les organismes ou les entreprises intéressées de participer au projet de s’inscrire autant au volet intérieur qu’extérieur. Toutes les informations se retrouvent sur le site web d’Artistes et Artisans de Beauce.