La troupe de théâtre IMPACT offre une expérience interactive

Les 14 et 15 mars prochains à 19 h, la troupe de théâtre d’intervention IMPACTS du Cégep BeauceAppalaches présentera une expérience théâtrale interactive au campus de Sainte-Marie. Il s’agit de la troisième édition pour la troupe de théâtre, qui chaque année, traite d’un enjeu de société d’actualité.

Ce projet de sensibilisation, initié par le Socioculturel du Cégep Beauce-Appalaches, en collaboration avec le département de Techniques d’éducation spécialisée, expose une problématique sociale à la communauté étudiante et la population. Cette année, les spectateurs seront amenés à réfléchir au thème et à l’ampleur du phénomène social de l’estime de soi. Le texte a été écrit sur mesure pour s’assurer de toucher les jeunes du collégial et de les sensibiliser aux problématiques entourant l’affirmation de soi. Leur faire vivre une expérience de théâtre d’intervention leur permettra de réfléchir sur l’enjeu proposé et de susciter les échanges et commentaires. Cinq étudiants-comédiens interpréteront un texte inédit de l’auteur Simon Poulin et mis en scène par Sébastien Hamel.

« Le théâtre d’intervention est une façon originale d’impliquer les étudiants et de leur faire prendre conscience qu’ils peuvent avoir un impact social. Ce type de théâtre amène à la réflexion et permet à nos futurs éducateurs de découvrir l’art comme moyen d’intervention, » explique le metteur en scène.

Après une édition virtuelle en 2021, le théâtre d’intervention sera présenté pour la première fois dans les locaux du nouveau campus de Sainte-Marie. Plus de 180 d’étudiants assisteront aux représentations dans le cadre de leur cours. Ils feront des liens théoriques avec leurs études et leur future profession. « C’est un projet phare pour le socioculturel au campus de Sainte-Marie et je suis honoré de pouvoir faire partie de l’organisation de celui-ci. Les comédiens y ont mis des efforts colossaux depuis plus de 6 mois maintenant et ça se transpose directement sur le résultat final, » mentionne Frédérick Duval, responsable du socioculturel au campus de Sainte-Marie.

La population est invitée à venir assister gratuitement à l’une des deux représentations ouvertes au public. Puisque la représentation comprend des périodes d’échanges, le nombre de places est limité afin que l’expérience théâtrale soit des plus enrichissantes. Vous pouvez réserver votre place auprès de Frédérick Duval par courriel à [email protected] ou par téléphone au 418 228 8896, poste 6818.