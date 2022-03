La 4e Semaine de l'Érable commence lundi prochain

La quatrième Semaine de l'Érable, organisée par Destination Beauce, mettra de l'avant 10 restaurants de la région dès ce lundi 14 mars et jusqu'au dimanche 20 mars.

Durant ces sept jours, tous les Beaucerons et les citoyens d'ailleurs sont invités à profiter de recettes à base d'érable, spécialement conçues pour l'événement, par des chefs de la région. De Scott à Saint-Georges, en passant par Saint-Frédéric et Saint-Victor, les menus spéciaux comprennent brunch, entrée, plats principaux et dessert. Ils seront offerts au coût de 15$, plus taxes et service.

Les restaurants participants sont : le Bistro route 66, la Bleuetière Goulet, Le Café Royal, Chez Gérard, le Point-virgule, La Poutine d’or (Saint-Georges et Sainte-Marie), La Pralinière (Notre-Dame-des-Pins et Saint Georges), Les Pères Nature, Le Pub Dix-93 et le Resto-Bar d’La Cache. Sept d'entre eux font d'ailleurs parties de la catégorie Beauceron boutte pour boutte, signifiant qu'au moins trois produits de leur assiette proviennent de producteurs d'ici.

« En Beauce il y a plus de 1 100 cabanes à sucre qui commercialisent le sirop d'érable, on a le quart de la production mondiale », a souligné Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie et préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce. « On est heureux que nos restaurateurs embarquent avec nous, ça va être une semaine exceptionnelle ! »

Des prix à gagner pour les clients

En plus d’encourager les restaurateurs locaux, les clients pourront témoigner leur appréciation sur le site web destinationbeauce.com/concours.

En votant pour leur coup de cœur, ils courent la chance de remporter de nombreux prix totalisant près de 1 500$, soit un pendentif en feuille d’érable, serti d’un diamant canadien de la Bijouterie le Forgeron d’or, un laisser-passer familial VIP et rencontre avec artistes au Festival beauceron de l’érable, une coulée de tire pour 20 personnes chez L’apprentie sucrière ainsi qu’une gamme de produits d’érable d’Allons à la Cabane, de la Bleuetière Goulet, de la Savonnerie Histoire de bulles et des Sucreries de Chloé.

Pour sa part, le restaurant le plus populaire se méritera une bourse média d’une valeur de 250$ chez Destination Beauce.

Une compétition culinaire

En plus du prix Coup de cœur du public, certains restaurateurs sont inscrits dans la catégorie Beauceron boutte pour boutte. Déterminé par l'ambassadeur Samuel Larochelle, gourmand professionnel et résident de la région, ce prix récompense un plat mettant en valeur non seulement l’érable, mais au minimum trois autres produits beaucerons.

« Ça fait un an que je prépare mon estomac avec les arrêts gourmands de la région, j'ai bien hâte de gouter au bon produit d'ici. Ayant été élevé sur une ferme, ce qui me tient à coeur aussi c'est la traçabilité des produits donc avec la Semaine de l'étable, on va pouvoir encourager les bons produits d'ici », s'est réjouit Samuel Larochelle.

Le vainqueur se méritera également une bourse média d’une valeur de 250$ chez Destination Beauce.