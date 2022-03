Un soutien financier pour un écrivain et deux organismes culturels de la Beauce 

La quatrième Semaine de l'Érable, organisée par Destination Beauce, a commencé et c'est l'occasion de déguster 10 plats de restaurants locaux concoctés exprès pour l'occasion. Aujourd'hui et pour les six prochains jours, tous les Beaucerons et les citoyens d'ailleurs sont invités à profiter de recettes à base d'érable, spécialement conçues pour l'événement, par des chefs de la région. De Scott à Saint-Georges, en passant par Saint-Frédéric et Saint-Victor, les menus spéciaux comprennent brunch, entrée, plats principaux et dessert. Ils seront offerts au coût de 15$, plus taxes et service.