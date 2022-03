​​​​​​​Le 36e Salon des Artistes et Artisans de Beauce se tiendra en novembre

Le 36e Salon des Artistes et Artisans de Beauce se tiendra les 18, 19 et 20 novembre 2022 au 3e et au 4e étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Cet événement, qui n'avait pas pu avoir lieu depuis 2020, accueillera une sélection d’artistes et d’artisans qui auront fait preuve de minutie, de singularité et d’audace dans la présentation de leur dossier.

Sous la présidence d’honneur de Sophie Roy, apicultrice de Notre-Dame-des-Pins, le Salon prévoit recevoir une quarantaine d'exposants dans une grande variété de techniques et de disciplines artistiques et artisanales.

« Tous ceux et celles qui ont eu la chance d'exposer dans ce lieu pourront vous dire comment le cachet patrimonial et la chaleur du lieu contribuent à la réussite de l'événement », d'affirmer Lise Thibodeau, coordonnatrice du Salon.

La participation à l'événement permet aux artistes et artisans d’obtenir une visibilité accrue auprès du public et des médias régionaux.

Ainsi, la période d’inscription est maintenant ouverte. Pour participer, les artistes et artisans intéressés doivent faire parvenir un dossier complet, attrayant et bien documenté avec des photos de bonne qualité en remplissant un formulaire en ligne avant le 15 avril 2022. Le formulaire d’inscription ainsi que tous les détails concernant le dossier à présenter, les règlements et les modalités du Salon se retrouvent sur le site web d’AAB.

Prendre note que les artistes et artisans ayant été sélectionnés en 2020 n'auront pas à présenter un dossier à nouveau, nous conserverons cette sélection pour 2022.