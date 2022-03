Chloé Doyon sort son nouveau titre « M'en aller »

Toujours dans l'objectif de lancer son tout premier album complet cet été, la chanteuse Chloé Doyon, originaire de Saint-Georges, sort aujourd'hui un nouveau titre et un nouveau vidéoclip, M'en aller .

Il est possible d'écouter la chanson sur toutes les plateformes. Filmé sur la Rivière des Outaouais, le vidéoclip sera, quant à lui, disponible dès midi sur la chaîne YouTube de l'artiste.

« Quand je me sens épuisée, que j’aie trop de stress accumulé, j’ai juste envie de m’en aller le plus loin possible de mes problèmes. Je ne suis pas seule à ressentir ça, les gens autour de moi m’en parlent et surtout en cette période de transition saisonnière. La musique m’aide à m’évader en plus de l’activité physique qui évacue le méchant et libère mon esprit », a précisé la Chloé.

Sur fond de musique électronique, la chanteuse aborde donc le désir d'éviter les problèmes et de lâcher prise. Son réalisateur, Pier-Bernard Tremblay (DJ UNPIER) a fait appel à ses contacts proches, Céleste Lévis (La Voix 3) et Marc-Antoine Joly, le temps de cette chanson.

Le clip a été tourné en un après-midi, pas très loin du studio de DJ UNPIER, dans l’Est ontarien. « Le concept du vélo stationnaire sur la rivière gelée, mon bikini, la neige et le soleil à l’horizon vient illustrer les émotions intenses de ma chanson », a-t-elle ajouté.

Rappelons que le mois dernier, Chloé Doyon sortait Quiero ton corps et annonçait la sortie de son premier album solo pour le début de l'été. Elle a également un premier EP de quatre chansons à son actif, qui est sorti en novembre 2020 avec entre autres le single radio Youppe Youppe.

La Beauceronne participe également à une nouvelle web-série Bienvenue au HitStory Show, en collaboration avec le rappeur lavallois Rach, et les beatmakers Humansion et Alain Térieur.