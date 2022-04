Robby Johnson reçoit la médaille de l’Assemblée nationale du Québec

Comme annoncé dimanche dernier, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a procédé ce vendredi à la remise d’une médaille honorifique de l’Assemblée nationale du Québec à Robby Johnson.

Né Sylvain Robitaille, l'auteur-compositeur-interprète country est originaire de Saint-Georges. Père de deux enfants, il compte quatre albums à son actif et un livre ayant comme titre « De la Beauce à Nashville, tous les rêves sont permis ».

Découvert en 2013, il quitte vers Nashville avec sa conjointe, Pier-Anne Lachance, originaire de Saint-Gédéon, afin de parfaire ses connaissances et faciliter la production d’albums et de spectacles. Adopté par tous les leaders de l’industrie musicale, dont CMT (Country Music Television) et de nombreuses grandes salles, Robby Johnson, vie une carrière musicale riche.

« Cette médaille me touche droit au cœur. Je tiens à remercier sincèrement notre député. Au cours de ma vie, rien n’a été facile. Je l’ai fait avec passion et détermination. La musique country m’habite depuis toujours et de pouvoir, aujourd’hui, faire rayonner la Beauce sur la scène musicale est une fierté et surtout un rêve », a mentionné Robby Johnson au moment de recevoir cette distinction.

« La médaille de l’Assemblée nationale est la plus haute distinction qu’il m’est permis de remettre comme député. Robby est l’un des rares Beaucerons à mener une carrière artistique sur la scène internationale. Avec un parcours de vie parsemé de défis, il a fait preuve toute sa vie de persévérance. En parallèle, il fait rayonner la Beauce sur la scène musicale partout dans le monde et demeure un modèle pour nos jeunes qui souhaitent faire une importante carrière musicale », a souligné le député Poulin lors de la remise.