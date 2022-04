L'exposition « Clics et Tweets, la symbiose parfaite » débute aujourd'hui

L'organisme culturel Artistes et Artisans de Beauce (AAB) est à la recherche d'artistes pour exposer dans le cadre de l'initiative Ensemble pour l’art d’ici. Mis sur pied en 2020, ce programme permet une plus grande accessibilité à la culture au sein des trois MRC de la Beauce en plus de favoriser la professionnalisation des artistes de la région. Le but est d'augmenter les lieux d’expositions pour les artistes beaucerons, en créant des partenariats avec des entreprises et organismes.