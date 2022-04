Retour du concours Clin d’œil sur la Beauce

De nombreux élèves de Chaudière-Appalaches participaient hier soir à la première finale régionale de Secondaire en spectacle et plusieurs Beaucerons ont été récompensés. L'événement, qui se tenait à l'École Point-Lévy, accueillait les artistes des écoles Jésus-Marie de Beauceville, Beaurivage, de la Clé-du-Boisé ainsi que des écoles secondaires Pamphile-Le May, de Saint-Damien et des polyvalentes Saint-François à Beauceville et celle de Saint-Georges .