Le Baril Grill fera bouger les gens durant ses soupers-spectacle

Dès le 30 avril, le restaurant Baril Grill à Saint-Georges offrira une nouvelle formule, les soupers-spectacle. Le groupe qui inaugurera la scène est « J’Lâche pas » qui fera danser les spectateurs sur les classiques de Marjo et de sa gang, Corbeau.

Ces soirées festives se dérouleront tous les vendredis et samedis à partir de 19 h jusqu’à 22 h. Une formule idéale pour les personnes qui n’aiment guère se coucher tard, mais qui adorent s’amuser comme seuls les Beaucerons savent le faire.

Quoi de mieux que de danser pour se dégourdir les jambes après avoir dégusté l’une de leurs tables d’hôte ? En effet, la salle du restaurant est munie d’une piste de danse pour continuer à festoyer.

L’organisation promet une programmation variée autant en ce qui concerne les groupes — originaires de la région ou provenant de l’extérieur, que les styles musicaux. . On y entendra du Hip-hop, du rock, du country, du New country et bien d’autres belles surprises encore.

Cette ambiance de théâtre, loin de ressembler à celle des bars, est unique dans la région. Les chansonniers ont déjà une très belle place dans les différents établissements de Saint-Georges, mais le Baril Grill est l’une des rares places où la scène est assez grande pour accueillir des groupes complets qui prennent beaucoup d'espace.

Premier spectacle

Ainsi, le 30 avril, les nostalgiques du rock québécois seront servis avec le premier groupe invité, composé de cinq membres, « J’Lâche pas » qui rendra hommage à Marjo et Corbeau. Ils feront bouger les convives au son des meilleurs succès et les plus belles chansons de la chanteuse et de son groupe.

Les organisateurs promettent qu’il s’agira d’une soirée haute en émotions avec un groupe « extra sympathique et une chanteuse qui a de l’aplomb et qui va faire "triper" les gens. »

Comment réserver ?

Pour connaître la programmation et effectuer une réservation, rendez-vous sur la page web du Baril Grill dans l'onglet souper-spectacle ou sur la page Facebook du Baril Grill.

Les prix varient selon les spectacles, mais en général, ils tourneront en moyenne aux environ de 35 $ plus les taxes et les frais de services.

« Les gens ne voudront pas que les soirées se terminent, ils pourront prendre l’habitude de se retrouver tous les vendredis et samedis pour s’amuser et se rassembler comme dans le temps », a fait remarquer l'un des responsables des soirées-spectacle, Sylvain Gélinas.

Les Méchants Shows , un organisme à but non lucratif, présente les soupers-spectacles du Baril Grill.

À PROPOS DE NOUS

Depuis 2021, Les Méchants Shows présentent des spectacles professionnels multidisciplinaires principalement dans deux lieux de diffusion, soit la salle de la brasserie le Baril Grill et le Bar spectacle le 4000 à Ville de Saint-Georges.

Les Méchants Shows est un organisme sans but lucratif dirigé par un conseil d’administration qui comprend trois administrateurs. L’organisme n’a pas eu de subvention pour la première édition, elle est tributaire des investissements des administrateurs.L’organisme prévoit présenter 40 spectacles par saison artistique. Également, nous offrons aux organismes locaux de bénéficier de nos services souper-spectacle pour organiser des soupers bénéfices.

Les Méchants shows peuvent offrir une programmation variée et faire découvrir de nouveaux talents. Sa mission : promouvoir les artistes musicaux et présenter des artistes émergents en région et ainsi faire profiter à la population une vie musicale diversifiée et dans une formule unique de souper spectacle.