La vie étudiante de la Polyvalente Benoît-Vachon présentera la pièce de théâtre La Corriveau, qui regroupera sur scène 15 étudiants de 1ère à 4e secondaire, le samedi 30 avril à la salle Méchatigan de Sainte-Marie-de-Beauce.

La mise en scène est signée Pamela Doyon.

Résumé de la pièce : Le matin du 17 avril 1760, les voisins virent arriver la belle du village, terrorisée, échevelée et hors d'elle-même. Elle raconta alors que ce matin-là, elle avait découvert son mari sans vie dans le lit. La douleur de la jeune veuve semblait si réelle que personne ne soupçonna rien… Cependant, les gens du village se sont mis à jaser lorsqu'ils virent la belle Corriveau, trois mois seulement après la mort de son premier mari, prendre pour époux en secondes noces un dénommé Louis Dodier. Les jours passèrent et les soupçons s'effacèrent peu à peu. Jusqu'au jour où, le matin du 27 janvier 1763, on trouva le corps de Louis Dodier dans son écurie, presque sous les pieds de son cheval, le crâne fracassé. Mais qu’est-il arrivé aux maris de la Corriveau? Est-ce un concours de circonstances? Les a-t-elle tué? Venez à la découverte de l’histoire maintenant folklorique de cette femme accusée d’être une sorcière.

La présentation de la pièce se fera donc le samedi 30 avril dès 20 h. Les personnes intéressées à se procurer des billets peuvent le faire à la billetterie d’Ovascène ou par le site internet du groupe. Le coût du billet est de 8 $ par personne et les profits seront versés à la Fondation Polydon.