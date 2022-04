Quelque 117 musiciens attendus au 35e Festival Clermont-Pépin

La résidence pour personnes aînées L’Oiseau Bleu, située à Saint-Georges, présente jusqu’au 4 septembre une exposition de l’artiste-peintre Louise Champagne. Intitulée Goûter le temps et montée en collaboration avec Artistes et Artisans de Beauce, cette expo regroupe des œuvres figuratives sous la thématique de l’eau et des fleurs. Cette ...