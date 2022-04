« Chorale »: la nouvelle chanson d'Olivier Lessard

Le Beauceron Olivier Lessard lance cette semaine Chorale, premier extrait de son album à venir qui est accompagné d'un vidéoclip réalisé par Paul Dussault.

Cette nouvelle chanson arrive quatre ans après la sortie de son premier micro album, En attendant les normales de saison, et son passage remarqué aux Francouvertes. Un long délai qui a permis à l'auteur-compositeur-inteprète de puiser dans de nouvelles sources musicales, insufflant désormais une énergie rock à ses mélodies aux bases folk et country.

Il s'agit également du premier jalon menant à la sortie de l'album On s’était arrêté pisser sur la route Cumberland, le vent soufflait doucement, prévue l'automne prochain. Un album-concept né d'une idée de scénario de film, qui s'est finalement transposé en musique dont les propos posent une réflexion sur la ruralité, l’appartenance et la famille.

Olivier Lessard (voix, guitare) a créé ces chansons sur la route entre Montréal et Saint-Georges devant des paysages de grisaille, avec la radio en arrière-plan qui parle de crises sociales et climatiques. Il a ensuite fait appel aux musiciennes et musiciens Agathe Dupéré (réalisation, basse, claviers), Marc-André Labelle (guitare) et Olivier Cousineau (batterie), avec qui ses compositions ont réellement pris vie dans un petit local d'Hochelaga. Le groupe s'est ensuite rendu au studio de Ryan Battistuzzi afin d'y enregistrer durant une semaine d'hiver, avec le précieux apport de Karolane Carbonneau (NOBRO) au mixage.

Olivier Lessard est originaire de Saint-Georges. Dans sa jeune vingtaine, il est disquaire, puis agent de développement culturel pour la MRC. En 2017, il étudie à l’École nationale de la chanson de Granby, puis lance En attendant les normales de saison, un premier maxi country-folk réalisé par Marcus Quirion dans une ancienne grange de Cookshire-Eaton. L’année suivante, il participe aux Francouvertes, aux Rencontres qui chantent de Petite-Vallée et à différents évènements, notamment au spectacle de Francis Faubert dans le cadre de Coup de cœur francophone.