35e Festival Clermont-Pépin: de nombreux prix pour les musiciens d'ici

Le 35e Festival Clermont-Pépin, qui s’est tenu en fin de semaine au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, a couronné 14 champions dans autant de catégories.

Cet événement majeur a comme principal objectif de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux et provinciaux en musique classique et populaire. Que ce soit en piano, en violon en guitare ou en chant, il y a trois catégories, soit privée, publique et provinciale.

Au total, ce sont 117 jeunes musiciennes et musiciens qui se sont partagés plus de 7 000$ en bourses, trophées et médailles. L’événement était de retour en présentiel cette année après une édition virtuelle en 2021.

Rappelons que c’est en 1985 que Sœur Thérèse Fillion s’est associée à François Fréchette et Raymond Lessard pour créer cet événement musical. Le festival porte le nom de Clermont Pépin (1926-2006) en l’honneur de ce Georgien qui a enseigné et dirigé pendant de nombreuses années le Conservatoire de musique de Montréal.

Découvrez ici les résultats de cette rencontre.

Secteur compétitif

Catégorie publique : Chant

1re place – Bourse 200$ et trophée : Émile Bureau (Saint-Victor)

2e place – Bourse 125$ : Laëticia Bernard (Saint-Georges)

Catégorie privée : Groupe débutant : piano

2e place – Bourse 100 $ pour le groupe : Maélie Bisson et Matisse Poulin (Sainte-Marie et Saint-Georges)

Catégorie privée : chant : 1 à 3 années d’expérience

1re place – Bourse 150$ et trophée : Sarah-Maude Gagnon (Saint-Georges)

2e place – Bourse 100$ : Eugénie Poulin (Saints-Anges)

Catégorie privée : Chant : 5 années et plus d’expérience

1re place – Bourse 200$ et trophée : Émile Poulin (Saints-Anges)

Catégorie privée : Violon

1re place – Bourse 150$ et trophée : Vicky Lin (Saint-Georges)

Catégories privées : Guitare

1 ère place – Bourse 300$ et trophée : Eden Couture, Maria Bourque, Clovis Veilleux (St-Alfred)

Catégorie privée : Piano : prémusical et 1er degré

1re place – Bourse 100$ + Trophée : Marie-Catherine Senécal (Saint-Georges)

2e place – Bourse 75$ : Matisse Poulin (Saint-Georges)

3e place - Bourse 50$ : Aliyah Samson (Saint-Georges)

4e place – Bourse 25$ : Noah Rodrigue (Saint-Georges)

5e place – Bourse 25$ : Charles Veilleux (Saint-Georges)

Catégorie privée : Piano, 2e , 3e et 4e degrés

1re place – Bourse 150$ + Trophée : Noémie Cloutier (Beauceville)

2e place – Bourse 100$ : Sarah Laflamme (Saint-Georges)

3e place - Bourse 50$ : Lee-Ann Dulac (Saint-Georges)

4e place – Bourse 25$ Eliana Silva (Saint-Georges)

Catégorie privée : Piano : 5e et 6e degrés

1re place – Bourse 200$ pour le groupe + Trophée : Antoine Rodrigue (Saint-Georges)

2e place – Bourse 125$ pour le groupe: Clara Serban (Saint-Georges)

Catégorie privée : Piano 9e degré

2e place – Bourse 250$ : Hutao Dineen (Ste-Aurélie)

Catégorie Composition

1re place – Bourse 200$ pour le groupe + Trophée : Hutao Dineen (Ste-Aurélie)

Catégorie provinciale : Chant et duo

1re place – Bourse 200$ + Trophée : Blanche Comtois (L’Islet)

2e place – Bourse 125$ : Alexanne Thériault (Adstock)

Catégorie provinciale : Piano

1re place – Bourse 300$ + Trophée : Simone Faucher (Québec)

Catégorie Brio

1re place – Bourse 350$ + Trophée : Ève-Léa Carrier (Lévis)

2e place – Bourse 250$ : Kim Carrier (Lévis)

Secteur participatif :

Sept musiciens régionaux se partageaient deux prix de 40 $.

Aussi, 36 musiciens provinciaux se partageaient huit prix de 40 $.

Bourse Sre-Thérèse-Filion

Une bourse de 400$ était offerte par Les sœurs de la Charité de Saint-Louis. Cette bourse est versée à

un (des) musicien(s) du territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et a pour but d’encourager le participant qui entreprend des études supérieures en musique.

Le récipiendaire de cette année est Clovis Veilleux.

Clovis étudie la guitare classique avec Daniel Langlois depuis maintenant neuf ans. À l’automne 2022, il est inscrit au Campus Notre-Dame de Foy dans le programme double Dec science de la nature et musique pop-jazz. Son professeur sera Marc-André Gingras.

- Coup de cœur

Les bourses « Coup de cœur » ne sont pas nécessairement remises à la meilleure performance, mais plutôt à un élève qui démontre une touche particulière dans sa présentation ou son interprétation. Tous les gagnants ont reçu une bourse de 50 $.

Coup de cœur Ville de Saint-Georges : Léonie Paré - Piano 4e

Coup de cœur Corporation du Petit Séminaire : Mathilde Jacques - Piano 5e

Coup de cœur Desjardins : Charlie Bégin - Chant 5ans et plus

Coup de cœur Soeur de la Charité de St-Louis : Ophélie Plante-Trépanier - Brio

Coup de cœur Rotary : Tania Veilleux - Chant 1 à 3 ans

Coup de cœur député Samuel Poulin : Émilie Cloutier - Chant public

- Camp musical de Père Lindsay

Kim Carrier (cordes) a remporté une participation une bourse d’une valeur de 1 000 $ pour un séjour de deux semaines au Camp musical Père Lindsay, lors de la 1re session de l’été 2022. Cette session se tiendra du dimanche 26 juin au samedi 9 juillet.