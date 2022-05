Une nouvelle présidente pour le Musée Marius-Barbeau

Le conseil d’administration du Musée Marius-Barbeau a annoncé que Marie Cliche devient la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'organisme.

Elle succède à André Poulin.

Mme Cliche œuvre au sein de l’institution muséale depuis de nombreuses années. En plus de son mandat sur le conseil d’administration, elle est responsable des comités de gestion de la collection et de financement.

La présidente est une femme d’affaires reconnue en Beauce. Elle possède un vaste bagage en entrepreneuriat. Elle a d’abord été propriétaire d’une résidence pour personnes âgées en 1997. Par la suite, en 2006, elle a fait l’acquisition de la maison ancestrale ayant appartenu à sa famille avant de la transformer en resto-gîte, soit l’Auberge des Moissons. En 2011, elle a intégré l’équipe de mentors Robert-Cliche afin de contribuer à la croissance de la relève d’entrepreneurs. En 2017, elle a été promue cocheffe par ses pairs. L’année suivante, elle a accepté de relever le défi de la chefferie. Elle est ainsi devenue la porte-parole officielle de la cellule de mentorat d’affaires Robert-Cliche en action depuis 2006 sur le territoire. Durant son parcours, elle a accompagné un total de 17 mentorés.

« Je suis très fière d’être Beauceronne et pour les prochaines années, je veux mettre tous mes efforts afin de promouvoir le Musée Marius-Barbeau dans toute sa splendeur. Une institution qui a le vent dans les voiles, un lieu accueillant et respectueux qui veut actualiser le patrimoine culturel de notre région et surtout, un espace où l’on peut côtoyer les formes les plus audacieuses de l’art contemporain. Je souhaite vivement accroître la notoriété du Musée dans la Beauce et aussi à la grandeur du Québec », affirme-t-elle en ce début de mandat.

Mentionnons que le Musée Marius-Barbeau est la seule institution muséale agréée par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec sur le territoire de la Beauce.