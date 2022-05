Amélie Carrier lance le premier tome de son roman de science-fiction

C'est à compter du lundi 16 mai que le premier tome de la série de science-fiction P.E.R.D.R.E., écrit par la Beauceronne Amélie Carrier, sera disponible.

Entre l’Ordre et le Chaos raconte les aventures rocambolesques de Masaki Fukuda, survivant d’Immémoria, feue la Terre, qui sera capturé, en 2173, par des agents secrets aux pouvoirs surnaturels. Cette Organisation du nom de P.E.R.D.R.E., sous la gouverne d’une Intelligence artificielle qui carbure aux Essences humaines, discerne chez lui un haut potentiel à exploiter. Marie-Soleil, agente au pouvoir de réparer les Essences endommagées, est mandatée pour convaincre Masaki de se joindre à l’Organisation, car il a une Essence au pouvoir complexe. Il refuse son destin.

« Intuitive et curieuse de nature, Amélie Carrier, réviseure de formation, a toujours su faire vibrer ses proches de ses mots, ayant le verbe facile. Malgré qu’Amélie ait vécu plusieurs problèmes de santé en bas âge, l’écriture a toujours été pour elle une façon de transposer ses émotions dans des personnages et de lui permettre de s’évader », peut-on lire dans le communiqué d'annonce de la nouvelle publication.

Incidemment, l'auteure propose un lancement inusité de son livre le samedi 21 mai à 13 h 30, à l'espace L’Entrecours du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches. Ainsi parents, amis et lecteurs qui ont envie de plonger dans un nouvel univers techno-futuriste seront accueillis par des personnages du roman présenté. Au rendez-vous : un léger goûter, des tirages, une séance de dédicaces et une activité surprise où les convives pourront interagir avec les animateurs et l’auteure de cet événement festif.

Entre l’Ordre et le Chaos sera disponible le 16 mai dans différentes librairies au Québec, de même que sur le site internet de Distribulivres. Il est aussi possible de commander des copies à Amélie Carrier via sa page Facebook Amélie Carrier auteure.