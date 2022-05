Prix du Patrimoine 2022: Beauce-Sartigan dévoile ses lauréats

C'est hier soir, au cours d'une soirée reconnaissance qui a réuni une quarantaine de personnes, que la MRC de Beauce-Sartigan a dévoilé les lauréats des Prix du patrimoine 2022 pour son territoire.

Quatre récipiendaires ont été récompensés dans autant de catégories.

Pour la catégorie Interprétation et diffusion, le lauréat est la Société du patrimoine de Saint-Éphrem pour l’exposition sur le 125e anniversaire de l’arrivée du chemin de fer Québec Central qui a permis de faire découvrir l’apport social et économique des trains pour la région. L’ampleur du travail de recherche ainsi que les nombreux outils d’interprétation permettant d’informer et de discuter avec les visiteurs ont contribué au succès de cet événement réalisé en 2019.

Quant à la catégorie Porteurs de tradition, le lauréat est Marc Boulanger qui pratique la maréchalerie depuis 21 ans. Reconnu pour son savoir-faire dans la région, c'est son père qui lui a montré comment ferrer des chevaux puis il a suivi une formation pour acquérir les connaissances de ce métier. Comme membre de l’Association des Maréchaux-Ferrants du Québec, il participe à des cliniques de ferrage pour perfectionner ses techniques. Aujourd’hui, avec passion, il transmet ce savoir-faire ancestral à des apprentis.

Dans la catégorie Conservation et préservation, le prix est allé à la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce et la Société du patrimoine de l'endroit pour la restauration d’une balançoire de 1893, qui met en valeur un bien mobilier patrimonial unique pour la région. L’intervention a permis de préserver les caractéristiques architecturales d'origine. Un panneau didactique raconte l’histoire de la balançoire ayant appartenu à la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Située au cœur de Saint-Éphrem, là où était l’ancien couvent, elle est à la disposition du public depuis 2021.

Enfin, la Municipalité de Saint-Côme-Linière et la Société historique de Saint-Côme de Kennebec et de Linière obtiennent la distinction dans la catégorie Préservation et mise en valeur du paysage pour l’aménagement d’un sentier pédestre en 2021 au parc des Berges-Du-Loup mettant en valeur les paysages de la rivière du Loup. Des escaliers, un pont et une tour d’observation ont été construits afin de permettre l’accès et d’offrir différents points de vue aux citoyens. De plus, des panneaux historiques informent les visiteurs sur les activités de la rivière dans les années 1900 comme l’ensemencement de la rivière, le pont sur câbles, le barrage, les baigneuses et les maillots de bain de l’époque.

« Une telle soirée permet de reconnaître l’apport essentiel des intervenants et des bénévoles qui travaillent à la mise en valeur du patrimoine. Nous remercions particulièrement les sociétés d’histoire et du patrimoine qui contribuent à conserver l’histoire de nos municipalités par différentes actions comme soit l’organisation de conférences, la réalisation de panneaux historiques, la publication de photos historiques ou autre », a indiqué le préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Dany Quirion.