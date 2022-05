Beauceville dévoile sa programmation estivale

La Ville de Beauceville a procédé au lancement de ses activités estivales. Toujours sous le nom de « Rendez-vous d’été », la programmation offre encore une fois une belle variété pour toute la population.

Le 4 juin, dans le cadre de la Grande Journée des petits entrepreneurs, des jeunes de 5 à 17 ans tiendront des kiosques à Place Beauceville de 9 h à 11 h. Cette activité est en collaboration avec la Chambre de commerce de Beauceville.

En après-midi, l’équipe de la Vie communautaire animera deux parcs de quartiers de la ville à l’occasion de la fête des voisins. Les parcs visés pour cette année seront le Parc du développement résidentiel Des champs (155e Rue/Est) et le Parc du développement résidentiel du Plateau Saint-François (110e Rue/Ouest). D’une durée de 60 minutes, il y aura de l’animation, de la musique et des surprises pour tous les âges.

Voici les autres activités prévues dans les prochaines semaines:

Pique-nique familial et soirée cinéma

Le 17 juin aura lieu le « Pique-nique familial » sur l’Île ronde. Sur place : animation musicale avec un groupe de jeunes talents beaucevillois, vente de hot-dogs, bar, jeux gonflables, jeux géants, maquillage, dégustations de toutes sortes et autres surprises. Cette activité se terminera avec une soirée cinéma en plein air. Il est conseillé d’apporter vos chaises.

Concours Beauceville Fleurie

Du 13 au 30 juin prochain, le concours Beauceville fleurie sera de retour. La Ville de Beauceville invite la population à fleurir leurs résidences et leurs entreprises. Vous pouvez vous inscrire au www.ville.beauceville.qc.ca

Grand marché

Après une absence de plus de deux ans, le Grand marché reverra le jour le 9 juillet sur l’île ronde en collaboration avec le Corps de cadets 619 de Beauceville. Pour inscription, contactez Mme Patricia Veilleux au 418-221-3827 ou [email protected] Vous pourrez découvrir des artistes, des artisans et divers produits du terroir.

Ventes de garage

De plus, le 9 et 10 juillet, il y a aura les ventes de garage partout dans la ville de Beauceville. Un répertoire des points de vente sera mis à la disposition des gens sur le site internet de la ville de Beauceville. Pour faire partie du répertoire, vous devez vous inscrire du 1er juin au 20 juin au 418-774-9137.

Mardis en musique

Pour une 5e saison, les mardis en musique invitent les intéressés sous le débarcadère de la Polyvalente St-François les 9, 16, 23 et 30 août à 19h. Les spectateurs pourront passer une heure en compagnie d’artistes locaux et régionaux avec divers styles de musique pour tous les goûts. Les gens doivent apporter leur chaise pour les spectacles qui sont gratuits et qui auront lieu beau temps, mauvais temps.

Autres activités à ne pas manquer offertes par divers organismes sur le territoire de Beauceville :