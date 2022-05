La «Famille en Fête Saint-Martin» en photos

Les familles étaient ravies du retour de Famille en Fête Saint-Martin après deux ans d’absence. L’évènement, qui devait avoir lieu samedi, a été repoussé au lendemain pour cause de mauvais temps.

La population était invitée à venir profiter des nombreuses activités au Complexe sportif Matra. En nouveauté, les enfants pouvaient créer un cerf-volant.

De plus, la municipalité a procédé à l’inauguration du nouveau skatepark. Pour ce faire, un atelier d’initiation a été prévu durant tout l’après-midi.

En plus de tout cela, il y avait un parcours d’habilité pour petits et grand sur la surface de hockey-balle, des jeux gonflables, du maquillage, le casse-croûte de la Maison des jeunes et un kiosque à limonade tenu par des élèves de l’École Grande-Coudée.

Chacun des enfants présents a reçu un cadeau à l’entrée et de nombreux prix de présences ont été remis.