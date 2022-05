Promouvoir la région de façon innovante

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) se réinvente pour faire la promotion de la région grâce à la diffusion d'une websérie cet été.

L'équipe d'Oranje Original est responsable de la réalisation de ce projet qui met en vedette l’humoriste Jo Cormier dans différents rôles de composition.

Place aux surprises et à la spontanéité

L’objectif est de sortir du discours marketing traditionnel et de présenter la région de la Chaudière-Appalaches sous un nouvel angle en montrant que les vacances se doivent d'être prises avec légèreté, humour et gaieté.

« Le format publicitaire innovant proposé par Oranje Original nous a séduits. On souhaite que les gens sortent de leurs escapades habituelles, qu'ils découvrent de nouveaux lieux et qu'ils se laissent surprendre par l'inattendu... N'est-ce pas une belle prémisse? », a mentionné Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Une production 100 % Chaudière-Appalaches

Le tournage d’une semaine a eu lieu en août 2021 dans différents lieux touristiques de Chaudière-Appalaches.

L’équipe de réalisation ainsi que les principaux comédiens Roxane Bourdages, Patrick Renaud et l’humoriste Jo Cormier font toute la différence dans ce projet qui présente la région de façon divertissante et très surprenante.

« Ce fut un réel plaisir, pour l'ensemble des artisans de Oranje Original, de travailler sur la création et le tournage de cette websérie. Cette incursion dans le monde de la fiction a été une première pour certains membres de l'équipe et a permis à Oranje de poursuivre son développement », mentionne Stéphane Giroux, producteur chez Oranje. « J'ai littéralement redécouvert ma région au travers de ce tournage, elle est encore plus belle que je le pensais », d'ajouter Samuel Nadeau, Président d’Oranje.

Une stratégie de diffusion de plus de 200 000$

La stratégie de diffusion sera déployée dans le but d’atteindre le plus grand nombre de spectateurs.

En plus d’une bande-annonce, des six épisodes et de plusieurs publicités web accrocheuses, une section web interactive Prêt-à-Partir a été créée pour enchérir la découverte de la région.

À la toute fin, un jeu est proposé pour les adeptes de la websérie ainsi que quelques surprises totalisant 12 000 $ en prix.

Synopsis de la websérie

La websérie Prêt-à-partir raconte l'histoire de Pascal et Stéphanie qui entreprennent un périple à travers la magnifique région de la Chaudière-Appalaches pour assister à un spectacle d'Elvis. Vous vous dites sûrement : « Oui et après ? Petit voyage en amoureux sans histoire, du déjà-vu, gna gna gna... » Et, bien... NON ! Vous êtes comme une vache laitière sur le bord d'une route de campagne, c'est-à-dire, dans le champ. Leur escapade sera parsemée de sauveteur hédoniste, de dinosaures, de sous-vêtements douteux et de problèmes mécaniques. Prêt-à-partir c'est tout sauf du déjà-vu !