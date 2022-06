Les expositions estivales au Moulin La Lorraine

Pour la saison estivale 2022, le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin présente trois nouvelles expositions qui seront ouvertes au public durant tout l’été. Les artistes sont Olivier Roberge, Tanya Morand et Amer Rust.

À la Salle Pierre-Beaudoin, Olivier Roberge propose une série de diaporamas avec l’exposition Hoc est corpus Meum. Au cœur de la salle surgit un monumental diaporama qui ne manquera pas d’émerveiller par ses détails, mais également, par son ampleur et sa force évocatrice. L’artiste utilise le paysage comme autoportrait pour illustrer ses programmations personnelles inconscientes liées à sa filiation et à sa culture. Olivier Roberge bénéficie d’un appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Du 18 juin au 28 août 2022.

C’est dans le Hall du Moulin que Tanya Morand invite le visiteur à se faufiler dans les rues, parcs, places et promenades de diverses villes, à travers les dessins, sérigraphies et tableaux qui ornent les murs du Hall du Moulin. Peuplées d’une figure contemporaine qui incarne la déesse Artémis, d’acrobates en planches à roulettes et de piétons, l’exposition Badauder avec Artémis fragmente les villes et crée des scènes hétéroclites et imaginaires, qui entremêlent espaces urbains et nature. Du 18 juin au 18 septembre 2022.

Enfin, le public pourra découvrir Fragments, une exposition d’Amer Rust dans laquelle il présente une série d’œuvres abstraites à l’esthétique industrielle incorporant des éléments géométriques ou des motifs provenant de la géologie, de la biologie et de la botanique. L’artiste cristallise un élément ou un détail et conserve le mystère sur l’ensemble. À travers ses réactions interactives, les oxydants utilisés comme médium forment des textures fluides et organiques qui évoquent un dialogue entre l’eau et la terre. À voir absolument à la Salle des Courroies. Du 18 juin au 11 septembre 2022.

Le Moulin la Lorraine est ouvert jusqu’au 19 juin, les samedis et dimanches de 12h à 16h puis à partir du 22 juin, du mercredi au dimanche de 10h à 17h. L’accès au jardin et au sous-bois poétique est libre et gratuit.