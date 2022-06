Les nouvelles expositions d'arts visuels au Musée Marius-Barbeau

Les nouvelles expositions en art actuel sont à l'affiche au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce du 12 juin au 2 septembre.

La première s'intitule Des signes d'Humains de Francine Vernac et Gabriel Lalonde. Elle se compose d'installations et d'oeuvres en papier, d'écriture et de compositions en matériaux recyclés. « Les mutations ajoutées aux dérives des civilisations actuelles exacerbent, chez nous, la notion de fragilité et d'impermanence. Nos oeuvres sont en partie issues du recyclage de nos travaux antérieurs, de nos écrits, et d'éléments trouvés au hasard de nos promenades. Nous cherchons une nouvelle forme d'esthétique. Nous tentons de réparer le déchiré, le lacéré, le fissuré. Nous métamorphosons les traces, les empreintes que laissent les humains dans leurs sillages et faisons ressortir le caché, le non-dit. L'impénétrable. Nous fragmentons la mémoire pour la délier.L'écriture nous habite. Nous la déconstruisons, inventons des signes, des graphies, des glyphes. Nous échafaudons une archéologie actuelle. »

La seconde exposition Nature et Lumière en mouvement, de l'artiste Pierre-Paul Bertin, comprend des compositions textiles au couleurs vives et de grandes dimensions.

« Je crois que la figuration est le départ de toute démarche d'artistes souhaitant arriver à un travail approfondi et fort en expression. Même si en quelque sorte je dis qu'il n'y a pas d'art figuratif, abstrait ou autre, qu'il n'y a que l'art tout court, je dis également qu'un cheminement artistique devrait se fonder sur une solide compréhension du dessin et sur la maîtrise de l'élément figuratif, à l'instar de Picasso qui a lui-même su appliquer cette philosophie dans son art », signale Pierre-Paul Bertin.

