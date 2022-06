« On jase de nous en ville »

Depuis les événements soupers-spectacles, le Baril Grill fait parler de lui! Les amateurs de musique « live » et de bonne bouffe sont de plus en plus nombreux à réserver leur table les vendredis et samedis pour s’assurer d’une soirée idéale avec leurs amis et collègues et passer un «[email protected] » parfait pour retrouver le plaisir qui animait les weekends beaucerons d’avant.

Rétro-Rock

Justement, c’est samedi le 18 juin 2022 que le groupe bien connu de la région « Vibration Plus » sera en spectacle dès 19 h sur la scène du cabaret du Baril Grill. Musique rétro-rock des années ’70 et ’80 sera à l’honneur pour faire chanter et danser. La chanteuse Vicky Jacques se joindra à la formation pour l’occasion. Comme à l’habitude, un succulent buffet sera servi dès 17 h 30 pour combler l’appétit des convives.

100% country américain

Le vendredi 24 juin 2022, le groupe montréalais « Merle Marlow Band » sera en spectacle sur la scène du Baril Grill. C’est au rythme des airs de country américain bien connus que les gens de la Beauce pourront danser toute la soirée sur la piste de danse. Le groupe interprétera quelques chansons de leurs crus dont le succès « Living it up on summertime ». Un peu plus tard cette année, leur présence sera remarquée lors du fameux Festival western de Saint-Tite.

Réservez!

Les billets pour les soupers-spectacles s’envolent rapidement! Réservez dès maintenant les vôtres!

Les Méchants shows offrent des forfaits soupers-spectacles aux entreprises et corporations qui veulent impressionner leurs employés en leur offrant une soirée spécialement adaptée pour leurs besoins. Il suffit de communiquer avec nous!

Comment réserver?

Pour connaître la programmation et effectuer une réservation, rendez vous sur le site internet barilgrill.com, dans l’onglet « Soupers-spectacles » ou sur la page Facebook du Baril Grill. Il est possible de réserver un souper-spectacle ou des places pour assister au spectacle de 19 h seulement en téléphonant au 418 228-4448.

À PROPOS DE NOUS

Depuis 2021, Les Méchants shows présentent des spectacles professionnels multidisciplinaires principalement dans deux lieux de diffusion, soit la salle de la brasserie le Baril Grill et le Bar spectacle le 4000 à Ville de Saint-Georges. L’organisme prévoit présenter 40 spectacles par saison artistique.

Les Méchants shows peuvent offrir une programmation variée et faire découvrir des nouveaux talents. Sa mission : promouvoir les artistes musicaux et présenter des artistes émergents en région et ainsi faire profiter à la population, une vie musicale diversifiée et dans une formule unique de souper-spectacle. Également, les organismes locaux peuvent bénéficier des services souper-spectacle pour organiser des soupers bénéfices.