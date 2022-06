Le Domaine Taschereau-Parc nature reçoit le prix Harfang des neiges

La Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau a reçu le prix Harfang des neiges dans la catégorie « Innovation en région », remis par Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, lors de la cérémonie qui se tenait ce lundi 13 juin au Manoir Montmorency à Québec.

Ce prix a été décerné à la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau plus communément appelé Domaine Taschereau-Parc nature, pour sa contribution exemplaire à la restauration d’un site d’une grande valeur écologique, historique et culturelle.

Depuis 2010, la Corporation a su mettre les ressources naturelles et culturelles du Domaine Taschereau-Parc nature. Elle a restauré le marais qui se trouve sur le site et lui a rendu ses fonctions écologiques de milieu humide, perdues au moment de la colonisation. La Corporation a ainsi renforcé l’intégrité écologique, historique et physique des lieux pour en faire un endroit propice à la détente, à l’acquisition de connaissances et à l’observation de la faune et de la flore.

Lors de la cérémonie, c’est le président actuel, Jean Cliche de la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau qui a accepté le prix au nom de l’organisation.