Clémence Lessard présente une exposition solo

Du 25 juin au 28 août, l’artiste de Saint-Joseph-de-Beauce, Clémence Lessard présentera une exposition solo à la Galerie d’art de Sainte-Marie.

Son exposition « Clémence Lessard, art populaire », est remplie d’œuvres toutes plus surprenantes les unes que les autres, qui peuvent faire rire, amuser, rappeler des souvenirs d’enfance ou faire rêver.

Vous pouvez contempler ses dessins pleins de vie, de fantaisie et de vérité. Des oiseaux, des petits garnements, des animaux imaginaires, etc. Des objets percutants réalisés avec des matériaux recyclés sauront aussi vous surprendre : des objets inusités suspendus, des fleurs en métal blanc de cannes de conserve, un corbillard non macabre, des personnages, des têtes, des sculptures, des chevaux en feuilles de métal.

Mme Lessard a su se tailler une place respectable au niveau de l’art populaire québécois. Elle nous présente des dizaines de dessins, sculptures, bas-reliefs, mobiles, etc. Elle travaille le bois, le métal et avec du matériel et objets recyclés qu’elle assemble pour créer des animaux, des personnages, des fleurs, des oiseaux, etc.

Le vernissage se déroule le 25 juin de 13h à 16h à la Galerie d'art de Sainte-Marie.