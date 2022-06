Le 18e Festival de l'épi présentera Émile Bilodeau

Le 18e Festival de l’épi de Scott se déroulera sur quatre jours du 18 au 21 août et aura à sa tête d’affiche le chanteur bien connu, Émile Bilodeau. La programmation a été dévoilée vendredi.

Le jeudi 18 août, l’ouverture sera soulignée avec la chansonnière Alie-Anne Laplante et la compétition Un drink presque parfait dans laquelle des mixologues s’affronteront pour remporter le prix du meilleur drink. Les festivaliers participants voteront pour couronner le vainqueur. Les mixologues (professionnels ou non) qui désirent entrer dans la compétition peuvent contacter le festival dès maintenant. Après le 5 à 7, le fameux duo de chansonniers, Les Jack, assurera l’ambiance sur la terrasse. L’accès au festival est gratuit pour cette soirée.

Le vendredi 19 août, les festivités commencent avec le duo Alex Roy et David Labrecque pour le 5 à 7 Roulette Pompette. La soirée se poursuit avec l’enregistrement du podcast Jam ton top 3 : Dave Morgan (humoriste-mélomane) et son band, composé d’amis de l’industrie artistique, accueilleront une personnalité publique pour jaser musique, mais surtout pour y jouer son top 3. Le top 3 n’est pas nécessairement les chansons préférées de l’invité, mais aussi les chansons dont il pourrait avoir honte d’aimer ou sa meilleure chanson de karaoké. L’épisode sera ensuite disponible sur You Tube. À 22h, ce sera Orange Lessard qui s’emparera de la scène, un musicien très coloré qui créera sans aucun doute une ambiance épicée. Il va falloir être là pour comprendre ce que ça veut dire !

La tête d’affiche de cette soirée et l’invité du podcast Jam ton top 3 est nul autre qu’Émile Bilodeau. Le comité est très content d’accueillir cet artiste. Avec sa sincérité contagieuse et son énergie infinie, il saura conquérir la foule. La rumeur court qu’un spectacle d’Émile Bilodeau c’est toujours une célébration, ça tombe bien, le festival de l’épi a bien l’intention de fêter le retour à une édition normale! Maintenant devenu une tradition, le festival termine sa soirée avec DJ SG SNAIL qui prendra en charge l’animation jusqu’aux petites heures du matin. Des billets pour la soirée du vendredi sont en vente sur lepointedevente.com ou directement à la porte.

Le samedi 20 août s’annonce une journée bien remplie pour toute la famille ! Pour les enfants, les festivités commencent à 11h avec le spectacle musical le Charlies Blues. Elles se continuent par la visite d’ÉducaZoo qui viendra faire découvrir aux enfants plusieurs animaux. À noter que ces belles activités sont offertes gratuitement. Les festivaliers sont ensuite attendus dès midi pour le traditionnel tournoi de Washer. Le plaisir continue par la suite avec un 5 à 7 festif accompagné du duo de chansonniers Joanie Harvey et Guillaume Lecompte.

Après 2 ans d’attente, le comité du Festival de l’épi est très fier de présenter sous leur chapiteau les Dueling Pianos de la Broche à foin en formule souper-spectacle. Cet événement avait été annoncé en 2020, mais avait dû être reporté. C’est sans surprise que le festival affiche complet pour le souper-spectacle. Il sera toutefois possible de se procurer des billets admission générale sur le pointdevente.com ou à la porte. Une fois le méchoui servi, le spectacle mettra ainsi en vedette les fameux pianistes de San Diego ! Big Muff prendra ensuite la relève jusqu’à la fermeture, ce cover band joue le meilleur punk, grunge et rock des années 90.

Le dimanche 21 août, le festival se poursuit en avant-midi avec un brunch familial au profit du Studio 3G0. Les détenteurs de billets sont conviés dès 10h30 pour un bref spectacle des troupes de danse, le brunch sera servi de 11h à 12h. C’est ensuite un bingo qui prendra place en après-midi. Les plus jeunes pourront profiter de l’aire familiale : jeux gonflables, maquillages et ballons en formes d’animaux. Le festival se clôture avec un 4 à 6 sur la terrasse, accompagné du chansonnier Joé Boutin.

Le comité annonce le retour du DEK Hockey au Festival de l’épi ! Cette activité est organisée avec et est au profit du Hockey Mineur de Scott. Il y aura un tournoi junior et un tournoi de quartier adulte qui se tiendront sur deux jours (samedi et dimanche), si le nombre d’inscriptions le permet. Les intéressés peuvent consulter le festivaldelepi.com pour plus d’informations et pour l’inscription.

Tout au long des festivités, vous pouvez profiter du Bar à Blé d’Inde et du casse-croûte, sans oublier la belle et grande terrasse extérieure. Une aire familiale avec des jeux gonflables est aussi disponible pour les jeunes toute la fin de semaine.

Suivez le Festival de l’épi sur Facebook, Instagram (@bonhomme_épi) et sur le site internet: www.festivaldelepi.com. Exprimez-vous: #festivalépi.