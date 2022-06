La Société historique de Saint-Côme-Linière s'installe au presbytère

La Société historique de Saint-Côme de Kennebec et de Linière a procédé hier soir à l’ouverture officielle de ses locaux situés au presbytère de la localité.

« Nous voulons faire rayonner notre histoire dans un si bel endroit », s'est exprimée la présidente de l'organisme patrimonial, Hélène Poulin.

Les trois étages du bâtiment datant de 1891 sont tous utilisés.

Le sous-sol permet de tenir les réunions du conseil d'administration et des divers comités, en plus d'abriter les archives et de servir d'entrepôt. On y compte également une série de photos de maisons de la municipalité datant d'avant 1920. Saint-Côme en compte plus de 145, a indiqué la présidente Poulin.

Le rez-de-chaussée sert principalement de musée avec une section salle à manger et divers meubles. Le même étage compte également le bureau administratif de la Société historique, ainsi que celui de la fabrique, en plus d'une salle de recherche.

Enfin, le premier étage comprend une salle d'exposition et de visionnement de photos d'archives ainsi que la chambre du presbytère qui était réservée aux visiteurs de marque. Cette dernière contient l'ameublement d'origine.

C'est aussi à ce niveau que se tient la toute première exposition thématique de la Société qui porte sur l’histoire du bureau de poste Linière et de la famille Boulanger qui a été longtemps reliée à l’administration de celui-ci. « Je revois une partie de mon enfance », a déclaré Christiane Boulanger, qui représentait sa famille hier lors de l'ouverture.

Rappelons que le presbytère est situé au 1551, 19e rue, à Saint-Côme-Linière.