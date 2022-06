Les Méchants shows - toujours présents pour vous divertir!

Les soupers-spectacles du Baril Grill, présentés par les Méchants shows, sont maintenant un incontournable, même pour les touristes visitant la région en recherche d’un endroit où l’on sert de bons repas et où l’on peut participer à un spectacle abordable et haut en couleur. La vie des gens en Beauce ne serait pas la même sans l’envie de se rencontrer et de s’amuser. Le Baril Grill est l’une des rares places où la piste de danse peut accueillir plusieurs danseurs et danseuses faisant leurs chorégraphies country préférées.

Country à l’honneur

Parlant « country », c’est ce vendredi 24 juin 2022, que le groupe Merle Marlow sera en vedette sur la scène du Baril Grill. Les meilleurs succès country de nos voisins du Sud seront à l’honneur. On y entendra, entre autres, les succès de Brad Paisley, Alan Jackson, Tim McGraw, Luke Bryan et plusieurs autres. Le groupe fera quelques chansons de son cru, dont le single radio « Western sky » ainsi que le tout nouveau « Living it up on summertime ». La popularité du groupe l’amènera à se produire au Festival western de St-Tite en septembre prochain.

Méchoui! Méchoui!

Pour l’occasion, un repas méchoui sera offert aux convives. Un fumoir sera installé pour y préparer les pièces de viande rôties à la broche. Délicieux, comme seul le Baril Grill peut le faire!

Les Méchants show sont en mesure de vous présenter les meilleurs spectacles venant de partout au Québec ainsi que nos groupes beaucerons toujours appréciés de leurs fans partageant la même passion, celle de s’amuser en gang et entre amis. Les soupers-spectacles débutent à 17 h 30 mais les gens qui veulent assister au spectacle seulement sont invités à réserver pour 19 h.

Bienvenue à toutes et à tous et n’hésitez pas à réserver avec vos parents et amis car vous vivrez une soirée mémorable et aurez le goût d’y revenir!



Les spectacles à venir sont : Le vendredi 8 juillet, le groupe « Rétrospeck » – 100% musique rétro-francophone. Le samedi 16 juillet, le groupe Beatles « Replay » – incroyable revue complète du célèbre groupe britannique; le meilleur hommage au Canada!

Comment réserver?

Les gens désirant participer aux soupers-spectacles doivent réserver leur table au barilgrill.com, dans l’onglet « soupers-spectacles », sur la page Facebook du Baril Grill ou en téléphonant au 418 228-4448. Les soupers-spectacles débutent à 17 h 30, mais ceux qui veulent assister au spectacle seulement sont invités à réserver pour 19 h.

À PROPOS DE NOUS

Depuis 2021, Les Méchants shows présentent des spectacles professionnels multidisciplinaires principalement dans deux lieux de diffusion, soit la salle de la brasserie le Baril Grill et le Bar spectacle le 4000 à Ville de Saint-Georges. L’organisme prévoit présenter 40 spectacles par saison artistique.

Les Méchants shows peuvent offrir une programmation variée et faire découvrir des nouveaux talents. Sa mission : promouvoir les artistes musicaux et présenter des artistes émergents en région et ainsi faire profiter à la population, une vie musicale diversifiée et dans une formule unique de souper-spectacle. Également, les organismes locaux peuvent bénéficier des services souper-spectacle pour organiser des soupers bénéfices.