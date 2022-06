Une sortie en famille au Festi-Fun de Saint-Martin

Ouvert jeudi soir, la première édition du festival Festi-Fun de Saint-Martin accueille les familles jusqu'à dimanche.

Un tournoi de balle donnée amical s'y déroule toute la fin de semaine. D'ailleurs, les quarts de finale, les demies et les finales se joueront le dimanche 26 juin.

Aujourd'hui, c'est une journée bien animée qui attend les participants avec une kermesse familiale animée par un magicien dès 13 h, suivie d'un 5 à 7 festif en musique.

Un gala de lutte avec NSPW conclura la journée à partir de 19 h 30. L'entrée est gratuite pour les 12 ans et moins, payante au coût de 15 $ pour les 13 ans et plus.

Samedi 25 juin

La thématique familiale se poursuit avec sept jeux gonflables accessibles de 11 h à 16 h. Une activité de danse country se tiendra également de 12 h à 19 h sous le chapiteau, avec Sylvie Roy.

Le tout se termine par un souper spaghetti César juste avant le spectacle des 4 chevaliers à 20 h. L'entrée est gratuite pour les 12 ans et moins, payante au coût de 10 $ pour les 13 ans et plus.

Bien sûr, le tournoi de balle donnée se poursuivra dès 9h le matin.

Dimanche 26 juin

Le festival se termine par la fin du tournoi de balle donnée le dimanche 26 juin.

Cette année, tous les profits amassés seront versés à l’Association du baseball mineur de Saint-Martin. Dans les années à venir, le festival envisage de modifier le tout afin que d’autres associations sportives ou dédiées aux jeunes puissent bénéficier des profits de l’événement.

Cet événement est organisé par quatre membres de l’association du baseball mineur de Saint-Martin que sont Nancy Maheux, Pierre Pomerleau, Stéphanie Paquet et Rosalie Paquet.