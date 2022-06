Le Festi-cultures célèbrera la diversité dans la région

Du 2 au 9 juillet, les Beaucerons pourront venir célébrer la diversité culturelle de la région, lors du premier Festi-cultures qui se déroule à Sainte-Marie.

Cet évènement est une initiative du Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF) en collaboration avec la ville hôte.

Le festival est sous la présidence d’honneur du député de Beauce-Nord, Luc Provençal. C’est un événement culturel et artistique qui a pour but de célébrer la richesse de la diversité culturelle entre les Québécois de souche et les Québécois issus de l’immigration venant des quatre coins du monde.

En plus de réunir toutes les communautés culturelles de la Ville de Sainte-Marie en particulier et de la Beauce en général, cet événement vise à faciliter l’intégration des personnes issues de l’immigration en faisant découvrir leurs talents et en développant leur sentiment d’appartenance dans la région.

À l’affiche de ce festival, on note des figures comme JAYMEE 7, un rappeur originaire de l’île Maurice, dont le talent reste incontestable, le groupe Connektion, une entité du groupe 100 % Mauribeauce, spécialiste du « Sega » genre musical de l’île-Maurice, le groupe Dikouess, originaire de l’ouest de la Côte d’Ivoire, spécialiste de la danse traditionnelle appelée « Tématé » qui est une danse de réjouissance, l’artiste Andry, originaire de Madagascar et plusieurs artistes comme Jean-Aimé the Brain, le groupe Espoir Beauce, etc. appuyé par des artistes québécois seront au rendez-vous de ce festival interculturel.

Le point central de Festi-cultures est la journée du samedi 2 juillet dont la première partie se déroulera sous le Chapiteau de la Grande Place du Centre-ville au 55 Boulevard Larochelle (ancien aréna) à partir de 10 h.

L’admission à cette activité familiale est à 5 $/personne âgé de 13 ans et plus payable à l’entrée du site et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.

Il est prévu des spectacles acrobatiques, des expositions culinaires, des expositions d’œuvre d’art conçues par les personnes immigrantes et québécoises.

Dans la soirée du 2 juillet, à 19 h, les festivaliers sont invités à la soirée gala au centre Caztel où il est prévu une projection de film documentaire intitulée « Autrement d’ici » réalisée par Lenine Nankassa Boucal, originaire du Sénégal et résident de Rimouski. Il est également le fondateur du Cabaret de la diversité et viendra soutenir l’activité.

Des défilés de mode assurés par Univers Mode & Art de Sabine, des spectacles artistiques, des distinctions, un cocktail de réseautage et un bal dansant assuré par DJ Ferry et DJ Jordan seront au menu de cette soirée gala dont l’admission est à 30 $/personne âgée de 13 ans et plus et 60 $ pour les VIP. Prendre note que l’objectif est de recueillir des dons pour soutenir les prochaines activités du CAPIF.

Il y aura une visite touristique au domaine Taschereau le dimanche 3 juillet à 15 h, un spectacle au piano show de la Ville de Sainte-Marie le jeudi 7 juillet à 20 h et une journée sportive de découverte des talents sportifs le samedi 9 juillet à 9 h sur le terrain de soccer de la Grande-Allée à Sainte-Marie meubleront cette première édition des festivités hautes en couleur.