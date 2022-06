Les Soirées musicales débutent demain

À tous les mercredis à compter de demain, le parc Jacques-Roy de Saint-Prosper accueillera des prestations diverses de plusieurs artistes locaux dans le cadre des Soirées musicales.

La programmation débute le 29 juin avec le duo de Félix Brunelle & Johnny Faucher qui feront entendre les plus grands succès de la chanson québécoise et francophone.

Le 6 juillet suivra Nathan Loignon au piano alors que le duo de Brigitte Larochelle et Caroline Poulin sera au parc le mercredi 13 juillet.

Émilie Poulin, une artiste connue de Saint-Prosper, performera le mercredi 20 juillet. Les deux dernières semaines, on retrouvera le duo de Noëlla Larivière et Richard Bernard (27 juillet) alors que la programmation des soirées prendra fin avec Jérôme Savard et son style country qui offrira une prestation le mercredi 3 août pour s’agencer à la programmation du Nashville en Beauce.

À noter que tous les spectacles, qui s'activent à compter de 19 h, sont gratuits et ouverts à tous. Apportez vos chaises pliantes! Pour plus d’informations, prière de communiquer avec le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Prosper.