Saint-Joseph a bien débuté la saison estivale

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a débuté l'été en grand avec plusieurs activités qui se sont déroulées pendant le mois de juin. Les Joselois de tous les âges ont pu profiter de ces évènements.

De plus, le lancement de plusieurs ligues sportives, dont la balle donnée, le soccer et le volleyball ont eu lieu durant la même période.

4 juin – Fête de la Pêche

L’activité s’est déroulée le long de la rivière du Moulin des Fermes de 7 h à 12 h. Au total, 30 enfants âgés entre 6 ans et 17 ans ont reçu la formation Pêche en herbe en plus d’un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de la majorité et une toute nouvelle canne à pêche. La rivière avait été ensemencée la veille d’ombles de fontaine mesurant entre 8 et 14 pouces. Monsieur David Blouin, rédacteur en chef de la revue Chasse et pêche, était présent pour rencontrer les pêcheurs amateurs, les former, les outiller et leur remettre des prix de participation. On estime que plus de 300 pêcheurs sont venus taquiner les poissons dans l’espoir de repartir avec de belles prises! Un merci tout à fait particulier au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi qu’à la Fondation de la Faune du Québec pour avoir permis ce bel événement.

4 juin – Fête des Voisins

Les résidents du secteur du parc Lessard se sont réunis pour célébrer tous ensemble et ainsi créer des liens de solidarité entre voisines et voisins.

4 juin – Journée de l’Arbre

Un total de 571 arbres, composé de sept sortes d’essences différentes, a été distribué en matinée au BMR de Saint-Joseph. Merci beaucoup à BMR Avantis de St-Joseph-de-Beauce qui accueille depuis maintes années cette activité. Rappelons que cette dernière était une gracieuseté de l’Association forestière des deux rives et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

11 juin – Vente de garage

Les Joselois et visiteurs ont profité de la température clémente pour dénicher des aubaines auprès des différentes participants à la vente de garage qui étaient installées partout dans la ville.

24 juin – Fête nationale du Québec

C’est sous la thématique : « Notre langue aux mille accents » qu’a eu lieu la Fête nationale à la Halte de services Desjardins. Plus de 500 personnes, petits et grands ont participé aux festivités qui se sont déroulées de 12 h à 17 h. Tout le monde était souriant et enthousiaste à l’idée de profiter de la belle journée et des diverses activités offertes par la municipalité. De la musique, des jeux gonflables, du maquillage, de la sculpture de ballons, des bulles de savon géantes, des ateliers de danse et des activités familiales spontanées étaient au rendez-vous. Nous remercions le Carrefour Jeunesse emploi de Beauce-Nord pour leur participation à l’évènement.

27 juin – Début du camp de jour

L’équipe d’animation de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce était heureuse d’accueillir près de 215 enfants cet été, soit un nombre record dans une ambiance sécuritaire et dynamique! De plus, les jeunes ont fait la connaissance de 6 nouveaux animateurs/animatrices qui ont été formés pour offrir un été inoubliable à nos petits et grands Joselois!

Le mois de juillet s’annonce tout aussi dynamique avec une foule d’activités variées :

Les lundis Pound, de 18 h 30 à 19 h 15 au Parc des générations

Les mercredis country, de 18 h 30 à 19 h 30 au Parc des générations

Inauguration du Parc La Vallée de la Chaudière et exposition extérieure le 8 juillet dès 16 h

Pique-nique et cinéma plein air le 8 juillet dès 18 h, au Parc des générations