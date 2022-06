Les artistes beaucerons mis de l'avant à l'Assemblée nationale

Hier soir, la communauté artistique de la Beauce s’est rassemblée dans le hall du pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale à Québec afin d’inaugurer l’exposition composée d’une quarantaine d’œuvres créées par des Beaucerons.

Une cinquantaine de personnes, dont les artistes exposants, des représentants de différentes municipalités et les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud étaient présentes.

L'exposition « L’Art en Beauce : 100 ans d’histoire » est une collaboration entre Beauce Art et l'Organisation de la Francophonie. Les visiteurs pourront admirer ces oeuvres jusqu'au 28 août.

C'est une très belle visibilité pour la Beauce. Bien qu'elle soit connue pour ses nombreux entrepreneurs, elle a également de talentueux artistes de tout genre et de style. En moyenne, on compte 3 000 visiteurs par jour qui viennent de partout dans le monde et qui visite l'Assemblée nationale.

Selon le directeur artistique de Beauce Art, Joseph-Richard Veilleux, il a été très difficile de se limiter dans le choix des oeuvres et que même qu'ils en avaient probablement trop apportés.

L’exposition débute avec l’image de la sculpture, devant l’église de l’Ouest de Saint-Georges, « Saint-Georges et le dragon » qui a été construite en 1912. Toutefois, elle ne suit pas un ordre chronologique, mais elle a été pensée pour que tous les styles se mélangent, représentant par le fait même la dynamique de la communauté artistique de la Beauce.

Selon M.Veilleux, Art en Beauce LA COLLECTION est plus qu’un héritage : c’est un objet de fierté et une image de marque à véhiculer. Les artistes qui y figurent sont de dignes ambassadeurs de la vitalité de la culture beauceronne.

Beauce Art est surtout connue par le grand public pour son symposium annuel de sculptures à Saint-Georges. Cet évènement a eu lieu à huit reprises et doit revenir pour deux autres années. Au final, un total de 100 sculpteurs provenant de partout dans le monde passeront en Beauce.

De plus, on retrouve les photographies et des vidéos de quelques sculptures de Saint-Georges afin d'attirer les visiteurs à venir dans la région.