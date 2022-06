Route de la Beauce: premier module ludique en Beauce-Sartigan

Le tout premier module ludique de la Route de la Beauce en Beauce-Sartigan « La clé du savoir beauceron », a été inauguré ce matin, en face du centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Ce « Miracle Beauceron » est le cinquième à être installé sur les 140 km de la Route de la Beauce. Au total, 12 particularités de la culture régionale seront mises en vedette.

« Pour nos visiteurs, le Miracle Beauceron est évocateur! C’est en partie pourquoi cette thématique a été retenue : elle est captivante, amusante, polyvalente, structurante et surtout, distinctive. La thématique du Miracle nous a permis de créer des légendes à partir de 12 thématiques ciblées et grâce à l’amplitude de ce thème, nous avons des installations ludiques complètement éclatées, démesurées et surtout familiales », a partagé Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

Faite en Beauce, par des entrepreneurs d’ici

La borne ludique et œuvre d’art a été conceptualisée et réalisée à Saint-Georges par l'équipe de Maheux-Mercier. Elle est constituée de matériaux nobles tels que la pierre, le bois, l’acier et l’aluminium.

Les sept bandes d’aluminium sur lesquels sont inscrits par marquage permanent les différents énoncés concernant l’entrepreneuriat sont fixées sur le module et pourront être changées individuellement.

La section de gauche est une structure en acier peint en noir renfermant le système mécanique et assurant le soutien de sept rouleaux de pierre. Ces derniers sont des cylindres de granit noir gravés sur deux façades des lettres V et F (Vrai/Faux).Les gens devront aligner les sept rouleaux, en répondant correctement aux énoncés, afin d’obtenir la clé du savoir beauceron.

« C'est un peu comme un coffre-fort, il faut que tout soit débloqué pour qu'on puisse tirer la porte », a expliqué Jean-François qui a travaillé sur la partie ingénieuse de la structure.

La borne est accompagnée d'un panneau d'information.

L’entrepreneuriat à Saint-Georges : un choix évident

Pour Destination Beauce et ses partenaires, il était évident de rendre hommage aux grands bâtisseurs de Saint-Georges. La thématique est donc l'entrepreneuriat.

« L’ingéniosité beauceronne et la réputation de nos entreprises traversent les frontières de la Beauce. Avec l’installation ludique du Domaine de la Seigneurie, les visiteurs seront tôt informés que le succès et la prospérité des entrepreneurs de la région sont le résultat du travail acharné, du dévouement sans relâche, du courage et d’initiatives! », a souligné l'organisme par voie de communiqué de presse.

Pour le Conseil économique de Beauce (CEB), le projet de la Route de la Beauce est l'occasion de mettre en valeur la région, son histoire et ses valeurs, le tout, avec une thématique unique et attractive.

« C’est pourquoi nous avons voulu contribuer financièrement à la réalisation des quatre modules ludiques qui seront installés dans la MRC. Nous sommes particulièrement fiers que la thématique miraculeuse accolée au centre-ville de Saint-Georges soit celle de l’entrepreneuriat. Nous pensons que c’est un bel hommage aux gens d’affaires d’ici et à notre forte culture entrepreneuriale, mais que c’est aussi une façon de permettre aux Beaucerons de réaliser l’ampleur, le rayonnement et l’impact que la communauté d’affaires a sur la Beauce », a mentionné Hélène Latulippe, directrice générale du CEB.