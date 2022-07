Dernière galerie pour la fleuraison en folie!

L'expérience Frima, le jardin des couleurs sera de retour ce samedi 9 juillet au parc thématique Woodooliparc de Scott. Une tonne d’activités amusera les enfants en plus d’animation en continu : un parcours au village des maisons de lutins, un labyrinthe avec épreuves d’agilité, des glissades et des jeux au Pôle Nord et à la Banquise, des ...