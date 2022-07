C'est aujourd'hui Les Portes ouvertes de la Beauce

Organisée par Destination Beauce, la journée Portes ouvertes de la Beauce a lieu ce dimanche 17 juillet parmi 13 entreprises d'ici.

Chacune d'elle ouvrira ses portes aux visiteurs selon ses horaires d’opération afin de faire découvrir gratuitement des produits et des expériences originales tout au long de la journée. Au programme, visites gratuites d’installations, dégustations ou encore animations en extérieur pour petits et grands.

Les entreprises participantes sont :

- Artistes et artisans de Beauce, Saint-Georges • Atelier créatif d’art postal, visite, exposition et bouchées à l’Atelier du Joual Vert, de 12 à 17h.

- La Fromagerie Pépite d'Or, Saint-Georges • Animation et producteurs locaux sur place

- La Pralinière, Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins • Dégustation de crème glacée

- La Savonnerie Histoire de bulles, Saint-Georges • Savon offert

- Le Café Bistro Temps Souviens-tu?, Saint-Victor • Dégustation de sucre à la crème

- Le Domaine Taschereau - Parc nature, Sainte-Marie • Visite VIP des Lieux enchantés

- L’Église St-Paul de Cumberland, Saint-Simon-les-Mines • Visite guidée du site

- Le Musée de l’aviation et Musée du Major-Dupuis, Sainte-Marie • Visite guidée du site

- Le Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph-de-Beauce • Visite guidée et activité graffiti art de la rue

- Le NRJ Spa Nordique, Saint-Alfred • Bouteille d’eau et coupon-rabais offert

- Le Verger à Ti-Paul, Saint-Elzéar • Pointe de tarte offerte

- Le Verger et Cidrerie les Roy de la pomme, Saint-Georges • Dégustation de deux cidres

- Le Verger L'Argousière, Saint-Côme-Linière • Dégustation de jus d’argousier

Notons qu'aucune réservation n’est requise pour participer (à l’exception du Domaine Taschereau – Parc nature). Les heures d’ouverture des entreprises pour les portes ouvertes sont les mêmes qu’à l’habitude.