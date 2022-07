Un succès pour «Les Portes ouvertes de la Beauce»

L'événement Les Portes ouvertes de la Beauce, qui s'est tenu dimanche dernier dans treize entreprises d’ici, ont connu un superbe succès, autant auprès de la clientèle locale que touristique, rapporte l'organisme Destination Beauce.

Les visiteurs se sont succédés dans les différentes entreprises participantes pour profiter de la belle journée et aller à la rencontre des entreprises beauceronnes et de leur accueil légendaire. De nombreux visiteurs ont même décidé de faire plusieurs arrêts pour encourager l’ensemble des entreprises participantes.

« Nous avons eu une superbe porte ouverte à notre Atelier Joual Vert! Plusieurs familles se sont prêtées au jeu avec notre atelier créatif et nous avons reçu beaucoup d’achalandage de visiteurs de l’extérieur de Saint-Georges. L’objectif de nous faire davantage connaître a vraiment été atteint », souligne Valérie Paradis, coordonnatrice aux communications pour Artistes et artisans de Beauce.

De son côté, Ornella Lalmi, agente de médiation culturelle au Musée Marius-Barbeau à Saint-Joseph-de-Beauce, mentionne l’intérêt multigénérationnel de la journée: « J’ai vu plusieurs familles visiter les diverses expositions artistiques et historiques du Musée. Nous avons même eu des visiteurs de tous âges qui ont pris part à l’atelier de graffiti extérieur. C’était magnifique de voir les gens s’impliquer. »

« Comme l’an dernier, la journée Portes ouvertes de la Beauce a été un grand succès chez nous! Nous avons eu un bel achalandage et les gens étaient enchantés de découvrir notre gamme de produits, accompagné d’une bonne pointe de tarte. Une super expérience », a partagé Josiane Simard, copropriétaire du Verger à Ti-Paul de Saint-Elzéar.

En 2022, ce sont treize entreprises issues des domaines culturel et patrimonial, de l’agrotourisme, du plein-air et des centres de détente qui ont pris part à l’initiative pour faire vivre des expériences mémorables en Beauce.

Artistes et artisans de Beauce (Atelier Joual Vert) • Saint-Georges

La Fromagerie La Pépite d'Or • Saint-Georges

La Pralinière • Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins

La Savonnerie Histoire de bulles • Saint-Georges

Le Café Bistro Temps Souviens-tu ? • Saint-Victor

Le Domaine Taschereau - Parc nature • Sainte-Marie

L’Église St-Paul de Cumberland • Saint-Simon-les-Mines

Le Musée de l’aviation et Musée du Major-Dupuis • Sainte-Marie

Le Musée Marius Barbeau • Saint-Joseph-de-Beauce

Le NRJ Spa Nordique • Saint-Alfred

Le Verger à Ti-Paul cidrerie et tarterie • Saint-Elzéar

Le Verger et cidrerie Les Roy de la pomme • Saint-Georges

Le Verger L'Argousière • Saint-Côme-Linière

Rappelons que Destination Beauce est un organisme à but non lucratif ayant le mandat d’assurer la promotion et l’accueil touristique de la région de la Beauce.