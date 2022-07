Retour des Mardis en musique à Beauceville

Après deux ans d’absence, le Fest’Île Beauceville Quirion Métal aura lieu sur l’île ronde les 12 et 13 août prochains. C’est sous le chapiteau Constructions MAR que les festivaliers pourront assister aux prestations de Nick Cloutier, The Barkers band, Les Robineux, Cheese Band, Steven & Steeven, The Cajuns, Sara Dufour et Karma ...