La Belle Tournée prolonge ses incriptions

La Belle Tournée, qui se déroule du 30 septembre au 2 octobre, prolonge les inscriptions pour les commerçants agroalimentaires et les restaurateurs jusqu’au 1er août.

C’est dans le cadre des Journées de la culture qu’en plus des artistes et artisans, les commerçants agroalimentaires et les restaurateurs sont invités à participer. C’est donc la dernière chance de s’inscrire comme « arrêt incitatif ».

Les inscriptions peuvent se faire à partir du site web de La Belle Tournée au labelletournée.ca.

La Belle Tournée - Circuit des arts de la Beauce est un parcours au sein duquel les artistes et artisans de la région accueillent les visiteurs dans leurs ateliers afin de leur faire découvrir leurs univers créatifs.

Tout comme l’an dernier, il est possible pour les commerçants agroalimentaires et/ou de restauration de faire partie et de bonifier le circuit. Les visiteurs seront donc invités à faire de petites pauses gourmandes entre les ateliers en plus de découvrir une offre de produits et de services locaux.

Ces partenariats permettent non seulement d’augmenter la visibilité de l’événement en plus d’encourager l’achat local, mais les commerces participants en bénéficient aussi grandement avant et pendant la tenue de l’événement.

Les autres organismes et entreprises qui désirent collaborer peuvent jeter un coup d’œil au plan de visibilité afin de soutenir l’événement en échange de visibilité.