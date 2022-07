Une troisième année pour le Festival de la Rentrée

Après 2 ans d’absence, le Festival de la Rentrée de Saint-Lambert-de-Lauzon revient pour une 3e édition, du 18 au 21 août 2022.

Le jeudi 18 août, c’est le groupe Road Trip Country Band qui débutera les festivités. Une soirée très attendue qui devrait donner le ton au reste du festival.

Ne manquez pas le triplé du vendredi soir qui débute avec le groupe The Flips pour le 5 à 7. Entrée gratuite. Par la suite, place au rock avec BJX, hommage à Bon Jovi et Hells Bells, hommage à AC/DC. Tous les plus grands classiques des 2 groupes en une seule soirée!

Le samedi 24 août, venez vous amuser en famille de 10 h à 16 h au Festival de la Rentrée. Entrée gratuite! Au programme : marché public, jeux gonflables, jeux d’eau, maquillage, mini golf mobile, ateliers et démonstrations de cheerleading. En prestations : Spectacle canin avec Alexandra Côté qui a participé à America’s Got Talent et Les 4 chevaliers, 4 joueurs de balle rapide imbattables ou presque.

Cette journée se terminera avec un souper-spectacle qui affiche complet. La population est invitée à se joindre à nous pour le spectacle du groupe Alter Ego Experience où défilent sans relâche les plus grands succès du répertoire pop, rock et disco des années 70 à 2000.

Pour terminer le festival en beauté, la journée du dimanche 25 août sera bien remplie. En plus des jeux gonflables et du mini golf mobile qui seront de retour le dimanche, une messe gospel sera présentée sous le chapiteau, suivie d’un bingo, un tournoi de grosses poches, un match des étoiles de la ligue de balle et un concours de coups de circuit.

Pour plus d’information, consultez le site internet à www.festivaldelarentree.com ou sur Facebook @festivaldelarentree.