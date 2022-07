Galerie 2 : vos animaux en vacances

Les 43e Festivités Western de Saint-Victor ont débuté ce lundi et se poursuivent jusqu’au 31 juillet. C’est sous le thème On trippe solide! que cet évènement fait son grand retour. Aujourd’hui, à partir de 13 h, les familles pourront profiter du maquillage, des jeux gonflables et d’adresses, des animateurs et de la mini-ferme. Dès 18 h, le ...