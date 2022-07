Une nouvelle cheffe de coeur pour la Société lyrique de la Beauce

La Société lyrique de la Beauce annonce qu’elle a maintenant une nouvelle cheffe de chœur. Il s’agit de la Beauceronne Hélène Ouellet.

Cette artiste pédagogue vit pour et par la musique. Elle enseigne dans son studio privé depuis 39 ans. Ses aptitudes musicales (maîtrise en interprétation en chant de l’Université de Toronto), ses diverses expériences dans le domaine, dont artiste pédagogue aux stages de perfectionnement et aux jurys de concours notamment le Festival international de la chanson de Granby, le coaching vocal dans les écoles, la mise en scène et la direction artistique de plusieurs groupes et artistes locaux, sa passion pour le chant et son intérêt pour les chœurs et le chant classique en font un atout indéniable pour la Société lyrique de la Beauce.

Pour Hélène Ouellet, le chant choral est rassembleur et libérateur. « Appartenir à une chorale favorise les échanges intergénérationnels, la communication, le partage et l’écoute de l’autre. Chanter dans un chœur, c’est donner de sa personne, mais c’est surtout profiter du génie des compositeurs, de la passion des chefs de chœur, de l’engagement en équipe avec d’autres choristes et de la reconnaissance du public. Enfin, chanter c’est bon pour la santé ! En effet, le chant augmente la production d’endomorphines, qui diminuent la douleur et procurent une sensation de bien-être, en plus de stimuler la mémoire et l’attention ».

Retour des activités de la chorale

La Société lyrique invite les gens qui désirent chanter dans la chorale de s'inscrire. L'organisation est en pleine période de recrutement de choristes pour le concert de Noël qui aura lieu en décembre.

Les pratiques se tiennent les lundis soirs de 19 h 15 à 21 h 45 à l’école Lacroix à Saint-Georges, de septembre à décembre.

Tous les amoureux du chant choral sont les bienvenus. Pour joindre le chœur, il n'y a pas de prérequis particulier. Vous pouvez vous y inscrire même si vous n'avez jamais chanté. Il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes connaissances musicales quoique celles-ci constituent un atout.

« Pas besoin d’avoir une voix extraordinaire seulement l’intérêt et la présence aux répétitions et un caractère expressif », indique Hélène Ouellet, cheffe du chœur.

Les personnes intéressées à devenir membre du chœur doivent s’inscrire en communiquant avec Martine Gilbert au 418-594-6291 ou par courriel à [email protected] .

Les nouveaux chanteurs et chanteuses devront participer à une courte audition qui aura lieu le lundi 29 août avant le début de la première répétition.